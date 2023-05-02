Япония, Гана обещают сотрудничать в реформировании Совета Безопасности ООН

Новости

Аккра, Гана, 1 мая (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Ганы Нана Акуфо-Аддо договорились о совместной работе по укреплению функций Организации Объединенных Наций, в том числе путем реформы Совета Безопасности.

В ходе переговоров в Аккре, столице Ганы, два лидера подтвердили сотрудничество в борьбе с Северной Кореей, которая ускоряет свои ядерные и ракетные программы развития.

Япония и Гана являются непостоянными членами Совета Безопасности.

На совместной пресс-конференции Акуфо-Аддо заявил, что нынешний состав постоянных членов Совета Безопасности не отражает реальности, поскольку они являются победителями во Второй мировой войне, добавив, что необходимо продвигать реформу.

Два лидера также обсудили войну в Украине и подтвердили важность свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме