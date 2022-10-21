Посол Японии в ООН призвал к реформе Совета Безопасности

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Нью-Йорк, 19 октября (Jiji Press). Постоянный представитель Японии в ООН Исиканэ Кимихиро заявил, что необходима «приливная волна» для реформирования Совета Безопасности ООН, который не справляется с такими неотложными вопросами, как вторжение России в Украину.

«Всё зависит от того, сможем ли мы создать такую волну, – сказал Исиканэ в своём выступлении на семинаре в Нью-Йорке, организованном Jiji Press.

Совет Безопасности подвергался критике за его неэффективность, поскольку в этом году постоянные члены, Россия и Китай, применяли право вето пять раз в отношении важных решений по таким вопросам, как вторжение России в Украину и неоднократные ракетные пуски Северной Кореи.

В то время как нарастают призывы к реформе Совета Безопасности, существуют «институциональные препятствия», такие как необходимость внесения поправок в Устав ООН, сказал Исиканэ.

Однако он считает, что есть место для надежд.

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