Главы иностранных дел «Большой семёрки» осуждают запуск Северной Кореей МБР
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Токио, 19 марта (Jiji Press). Министры иностранных дел стран G7 в заявлении, опубликованном в воскресенье, «самым решительным образом» осудили запуск Северной Кореей ещё одной межконтинентальной баллистической ракеты в прошлый четверг.
Перед экстренным заседанием Совет Безопасности ООН в понедельник для обсуждения запуска МБР, министры «Большой семёрки» заявили, что они глубоко сожалеют о резком контрасте между частотой неоднократных нарушений Северной Кореей соответствующих резолюций Совета Безопасности и бездействием Совета из-за “противодействия некоторых членов” Совета.
Министры заявили, что призывают все государства - члены ООН полностью и эффективно выполнять все резолюции Совета Безопасности, а членов Совета «выполнять свои обязательства», имея в виду Китай и Россию.
С прошлого года Северная Корея активизировала свои действия по эскалации, осуществив рекордное количество запусков баллистических ракет, говорится в заявлении.
Министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза потребовали, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ оружия массового уничтожения и баллистических ракет «полным, необратимым и поддающимся проверке образом».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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