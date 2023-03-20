Северная Корея снова запустила баллистическую ракету

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Сеул/Токио, 19 марта (Jiji Press). Северная Корея утром 19 марта запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Японского моря, сообщили южнокорейские военные и министерство обороны Японии.

В тот же день стратегический бомбардировщик США B-1B провёл совместные учения с истребителем-невидимкой F-35A ВВС Южной Кореи над Корейским полуостровом и с истребителем F-15 Воздушных сил самообороны Японии над морем. Японии. Бомбардировщик B-1B, прозванный «лебедем смерти», считается одним из видов оружия, которого больше всего опасаются в Северной Корее.

Северокорейская ракета, запущенная около 11:05 из района Тончанри в северо-западной части страны, пролетела около 800 километров и, как полагают, упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии. Поскольку максимальная высота полета составляет всего около 50 километров, ракета могла лететь по неправильной траектории, что затрудняет её перехват.

Это был первый запуск баллистической ракеты Северной Кореей с 16 марта, когда межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», способная достичь всей материковой части США, была запущена в сторону Японского моря, и седьмой в этом году.

Неоднократными пусками ракет Северная Корея, по-видимому, пыталась продемонстрировать свое недовольство продолжающимися совместными учениями США и Южной Кореи «Щит свободы», которые начались 13 марта и продлятся до 23 марта.

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