Австралия возвращает останки айну представителям Японии
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Мельбурн, Австралия, 6 мая (Jiji Press). Останки четырёх айну, коренных жителей Японии, хранившиеся в Австралии, были возвращены представителям групп айну из Японии на церемонии в Мельбурнском музее в Виктории в юго-восточной Австралии.
На церемонии передачи Тим Гудвин, заместитель президента Совета музеев Виктории, принёс извинения представителям айнов за многолетнее хранение останков вдали от их родины.
На церемонии присутствовали Масару Окава, исполнительный директор Ассоциации айну Хоккайдо, Мамору Тадзава, глава ассоциации семей погибших айну Карафуто (сахалинских айну), а также официальные лица правительств Японии и Австралии.
На мероприятии коренные аборигены Австралии вознесли утешительные молитвы.
«Мы достойно утешим души наших предков, – сказал Окава. – Мы хотели бы вернуть останки наших людей со всего мира обратно в Японию».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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