В Японии рейтинг COVID-19 в классификации заболеваний понижен до категории заболевания с более низким риском

Новости

Токио, 8 мая (Jiji Press). С 8 мая Япония понизила рейтинг COVID-19 до категории инфекционных заболеваний с более низким риском, куда входит сезонный грипп, что является важной вехой на пути к полному открытию экономики и общества страны после более чем трёх лет кризиса общественного здравоохранения.

Этот шаг Японии совпал с объявлением Всемирной организации здравоохранения 5 мая об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной COVID-19.

Страна понизила статус COVID-19 со II до V категории по закону о контроле за инфекционными заболеваниями, отменив ограничения на передвижение инфицированных коронавирусом и их тесные контакты.

Минздрав по-прежнему просит пациентов с COVID-19 воздерживаться от выхода на улицу в течение пяти дней после заражения и носить маску в течение 10 дней. Тесты и лечение COVID-19 больше не субсидируются в полном объёме.

Страна уже ослабила правила ношения масок 13 марта, предоставив людям самим принимать решение носить маску как в помещении, так и на улице. Ношение масок по-прежнему рекомендуется посетителям больниц и учреждений по уходу за престарелыми.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме