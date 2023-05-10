Правительство Японии проведёт стратегическую конференцию по искусственному интеллекту

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Токио, 9 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его администрация организует «стратегическую конференцию» экспертов и должностных лиц из соответствующих министерств и ведомств для обсуждения использования искусственного интеллекта.

«Правительство будет решать проблемы, оценивая потенциал и риски (ИИ), – сказал Кисида на встрече с шестью молодыми бизнес-лидерами ИИ в возрасте от 30 до 50 лет в офисе премьер-министра в Токио. – Сможем ли мы идти в ногу со скоростью (развития) в этой области – большая проблема», – отметил он.

Использование ИИ, в том числе чат-ботов, таких как ChatGPT, быстро растёт. Однако многие указывают на связанные с этим опасения, особенно в отношении конфиденциальности, нарушения авторских прав и распространения дезинформации.

На встрече Оканохара Дайсукэ, управляющий компанией, связанной с ИИ, сказал: «Мы должны углубить понимание рисков и накопить знания, чтобы мы могли безопасно использовать ИИ».

Кудо Фумико, глава организации, связанной с Всемирным экономическим форумом, призвала разработать международные правила для практического использования ИИ.

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