Японский суперкомпьютер «Фугаку» в шестой раз возглавил два рейтинга суперкомпьютеров
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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Согласно последним данным, опубликованным 15 ноября, «Фугаку» был назван самым мощным суперкомпьютером в мире в двух глобальных рейтингах шестой раз подряд с момента его запуска в июне 2020 года.
Однако этот суперкомпьютер, совместно разработанный японским государственным исследовательским институтом Riken и компанией Fujitsu Ltd., в других двух рейтингах занял второе место в одном и опустился со второго на третье место в другом.
Рейтинги объявляются в июне и ноябре каждого года. Последние списки были обнародованы на международной конференции по технологиям высокопроизводительных вычислений в США.
«Фугаку» сохранил первое место в тесте High Performance Conjugate Gradient, или HPCG, который измеряет вычислительную мощность суперкомпьютеров при коммерческом использовании.
Японский компьютер оставался вторым в рейтинге TOP500 после того, как до ноября 2021 года возглавлял список четыре раза подряд. «Фугаку» опустился на третье место в тесте HPL-AI, измеряющем вычислительную производительность, связанную с глубоким обучением искусственного интеллекта и другими задачами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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