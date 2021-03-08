Японский суперкомпьютер доказал, что ношение двух масок мало помогает предотвращению распространения вируса

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ФОТОГРАФИЯ: компьютерная модель, созданная японскими учеными из научно-исследовательского гиганта RIKEN и Университета Кобэ, демонстрирует эффективность различных комбинаций масок, используемых для сдерживания распространения капель во время пандемии коронавируса (COVID-19). Слайд презентации предоставлен Центром вычислительных наук RIKEN 5 марта 2021 г. Красная – свободно прилегающая маска из нетканого материала. Зеленая – плотно прилегающая маска из нетканого материала. Зеленая и коричневая – маска из нетканого материала с надетой поверх полиуретановой маской. Гистограмма показывает «эффективность задерживания капель». Синяя полоса показывает эффективность ношения свободной маски из нетканого материала (хирургической). Красная полоса – данные по плотно прилегающей маске из нетканого материала, а фиолетовая – показатели для плотно прилегающей маски из нетканого материала с надетой поверх нее полиуретановой маской. Riken/REUTERS

Автор: Рокки Свифт

ТОКИО (Reuters). Моделирование, выполненное с помощью японского суперкомпьютера, показало, что ношение двух масок дает ограниченное преимущество в блокировании распространения вируса по сравнению с одной правильно надетой маской.

Полученные данные частично противоречат недавним рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), суть которых состоит в том, что для снижения воздействия коронавируса на человека, две маски лучше, чем одна.

Согласно данным исследования, опубликованного в четверг научно-исследовательским гигантом RIKEN и Университетом Кобэ, с помощью суперкомпьютера Fugaku ученым удалось смоделировать поток вирусных частиц от людей, носящих разные типы и комбинации масок.

Маска хирургического типа, сделанная из нетканого материала и плотно прилегающая к носу и лицу, продемонстрировала 85% эффективности в блокировании частиц. Добавление поверх нее полиуретановой маски повысило эффективность до 89%.

Ношение двух масок из нетканого материала бесполезно из-за увеличения сопротивления воздуха и нарушения герметичности по краям.

По данным ученых во главе с Цубокурой Макото, ношение двух масок не означает удвоения эффективности.

Как показало исследование, в целом, лучшими для защиты от инфекций были признаны маски профессионального уровня N95, за ними по показателям эффективности расположились нетканые маски, затем тканевые маски и, наконец, полиуретановые.

Исследовательская группа RIKEN ранее использовала суперкомпьютер Fugaku для моделирования влияния влажности на передачу вируса, чтобы оценить риски заражения в поездах, рабочих помещениях и других средах.

По мере продолжения пандемии COVID-19, ученые пришли к единому мнению, что вирус распространяется по воздуху, а маски являются наиболее эффективным средством борьбы с инфекцией.

(Репортаж – Рокки Свифт; редактирование – Линкольн Фист, перевод Nippon.com)

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