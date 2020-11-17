Японский суперкомпьютер «Фугаку» продолжает лидировать в рейтингах

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Токио (Jiji Press) - 17 ноября из Института физико-химических исследований RIKEN поступила информация, что суперкомпьютер «Фугаку», разрабатываемый совместно RIKEN, чья деятельность финансируется правительством Японии, и компанией Fujitsu Ltd., второй раз подряд возглавил сразу четыре глобальных рейтинга суперкомпьютеров.

Результаты были обнародованы сегодня во время международной онлайн-конференции по вычислительной науке. Впервые японский суперкомпьютер занял первое место в рейтинге скорости вычислений в июне.

«Мы уже используем “Фугаку” для борьбы с коронавирусом нового типа», - заявил на пресс-конференции директор Центра вычислительных наук RIKEN Мацуока Сатоси.

Последнее достижение Фугаку является «доказательством того, что он будет играть активную роль и в других областях», - добавил он.

Производительность «Фугаку» выросла с 416 петафлопсов, зафиксированных в июньских рейтингах, примерно до 442 петафлопсов. Петафлопс - внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система.







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