Защитные маски из уретана критикуют в Японии несмотря на мнения экспертов
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Токио, 9 февраля (Jiji Press). Использование в качестве меры против нового коронавируса масок для лица, отличающихся от сделанных из нетканых материалов, подвергается критике со стороны некоторых людей в Японии, несмотря на то что эксперты отрицают утверждения о недостаточности таких масок для предотвращения инфекций.
В маникюрном салоне в токийском районе Синдзюку покупатели, носящие уретановые маски, должны надевать маски из нетканого материала, предлагаемые салоном, из-за опасений, что маски клиентов «не могут обеспечить безопасность клиентов и сотрудников». Некоторые парикмахерские отказываются от обслуживания клиентов, которые не носят нетканые маски.
Пугающие утверждения о том, что уретановые маски «совершенно бесполезны» и что люди, носящие их, «не должны приближаться к другим», часто встречаются в Интернете, а тех, кто распространяет такие сообщения, называют «полицией уретановых масок».
Такие утверждения, по-видимому, основаны на моделировании, проведенном на суперкомпьютере Fugaku исследовательской группой, включающей государственный исследовательский институт Riken. Моделирование показало, что маски из уретана или ткани не так эффективны для предотвращения попадания капель изо рта людей, как маски из нетканого материала. Однако исследование также показало, что уретановые и тканевые маски более эффективны, чем щитки для лица и рта.
«Это просто различие в характеристиках, и результаты моделирования не означают, что (уретановые маски) не следует использовать», – сказал представитель Riken.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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