Японский «Фугаку» в четвёртый раз возглавил четыре мировых рейтинга суперкомпьютеров
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Токио, 16 ноября (Jiji Press). Институт Рикэн сообщил, что суперкомпьютер «Фугаку», совместно управляемый такими организациями, как Японский правительственный исследовательский институт Рикэн и Fujitsu Ltd., в четвёртый раз подряд возглавил четыре мировых рейтинга.
Производительность суперкомпьютера составляет около 442 петафлопс, или квадриллион операций с плавающей запятой в секунду. «Фугаку» занял первое место в рейтинге суперкомпьютеров TOP 500, компьютеров промышленного использования, искусственного интеллекта и анализа больших данных.
Работа по разработке «Фугаку» как преемника суперкомпьютера K началась в 2014 году.
Начавший работать на полную мощность «Фугаку» до сих пор использовался для таких целей, как поиск средств лечения COVID-19 и моделирование распространения капель, связанных с новым коронавирусом, а также прогнозирование внезапных проливных дождей.
В двухгодичном рейтинге суперкомпьютеров TOP 500, объявленном в июне и ноябре, Earth Simulator Японского агентства морских наук и технологий Земли, или JAMSTEC, с июня 2002 года пять раз подряд занимал первое место. Суперкомпьютер «К» возглавлял рейтинг два раза подряд – в июне 2011 года и ноябре того же года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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