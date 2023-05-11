23 страны и региона поощряют японцев путешествовать за границу

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Представители 23 стран и регионов мира провели совместную пресс-конференцию в Токио, чтобы призвать японцев путешествовать за границу.

Должностные лица органов по туризму, в том числе одетые в этническую одежду, рекламировали свои направления в Азии, Европе и других странах. На этом мероприятии также были представлены выступления исполнителей традиционных танцев и людей в костюмах маскотов.

Цель мероприятия состояла в том, чтобы стимулировать поездки японцев за границу, что было затруднительно во время пандемии COVID-19.

Эти 23 области вошли в число 24 стран и регионов, выбранных Японским агентством по туризму в качестве приоритетных направлений для усилий по оживлению зарубежных поездок.

Поездки за границу «расширят базу межличностных обменов, увеличат количество прибывающих туристов и оживят экономику», – сказал комиссар агентства Вада Коити.

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