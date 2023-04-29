Въездной туризм в марте: в Японию за месяц въехало 1,81 млн иностранцев, восстановление до 66% от уровня, существовавшего до пандемии

В Японии всё чаще можно увидеть иностранных туристов. Период «изоляции Японии» практически закончился, и люди вновь получили возможность свободно путешествовать. Мы надеемся, что каждый посетитель сможет весело и продуктивно провести время в Японии.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в марте 2023 года по оценкам составило 1 817 500 человек, что более чем в 27 раз больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года (66 121), оно увеличилось более чем на 340 000 человек с 145 300 в феврале, почти вдвое больше показателя предыдущего месяца в 498 600 человек, что стало самым высоким показателем с момента возобновления самостоятельных поездок в октябре 2022 года. Оно восстановилось до 65,8% от уровня марта 2019 года (2,7 млн человек), существовавшего до пандемии коронавируса.

С приходом сезона цветения сакуры вырос спрос на поездки в Японию со стороны США, Австралии и Европы, а также ряда азиатских стран, росту спроса помогло и возобновление работы круизных лайнеров.

Среди стран и регионов наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (466 800). Более 100 000 человек приезжало из Тайваня (278 900), США (203 000), Гонконга (144 900) и Таиланда (108 000 человек). Количество приехавших из Соединённых Штатов превзошло показатель в 176 564 человека, существовавший до пандемии.

В июне возобновился приём туристов, но только в рамках пакетных туров с гидом. В сентябре дневной лимит на въезд повысили до 50 000 человек, а с 11 октября его отменили, также сняв ограничения на индивидуальные и безвизовые поездки, благодаря чему условия въезда приблизились к докризисным.

В то же время быстрое обесценивание йены создаёт у иностранных туристов ощущение дешевизны поездок в Японию.

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