Японская федерация бизнеса Кэйданрэн учреждает Фонд улучшения связей между Японией и Южной Кореей

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) сообщила о завершении процедуры создания фонда для реализации проектов, направленных на построение ориентированных на будущее отношений между Японией и Южной Кореей.

Крупнейшее бизнес-лобби Японии будет использовать «фонд будущего партнёрства» для совместных проектов со своим южнокорейским коллегой, Федерацией корейской промышленности.

Две организации планируют совместно провести форум по отраслевому сотрудничеству в Сеуле 6 июля. Руководящий комитет по совместным проектам также проведет своё первое заседание.

В марте Кэйданрэн и Федерация корейской промышленности договорились о создании фонда в размере 100 миллионов йен для совместных проектов, объявив о договоре в день, когда премьер-министр Кисида Фумио встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем в Токио.

Федерация корейской промышленности готовится к созданию собственного фонда.

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