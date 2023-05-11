Японская федерация бизнеса Кэйданрэн учреждает Фонд улучшения связей между Японией и Южной Кореей
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Токио, 10 мая (Jiji Press). Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) сообщила о завершении процедуры создания фонда для реализации проектов, направленных на построение ориентированных на будущее отношений между Японией и Южной Кореей.
Крупнейшее бизнес-лобби Японии будет использовать «фонд будущего партнёрства» для совместных проектов со своим южнокорейским коллегой, Федерацией корейской промышленности.
Две организации планируют совместно провести форум по отраслевому сотрудничеству в Сеуле 6 июля. Руководящий комитет по совместным проектам также проведет своё первое заседание.
В марте Кэйданрэн и Федерация корейской промышленности договорились о создании фонда в размере 100 миллионов йен для совместных проектов, объявив о договоре в день, когда премьер-министр Кисида Фумио встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем в Токио.
Федерация корейской промышленности готовится к созданию собственного фонда.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]