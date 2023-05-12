В Японии организованная правительством группа экспертов начинает обсуждение политики в области искусственного интеллекта

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Группа экспертов правительства Японии начала обсуждение способов равития и регулирования ChatGPT и других инструментов генеративного искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект может изменить экономику и общество к лучшему, но он также сопряжён с рисками, поэтому важно учитывать и то, и другое надлежащим образом», – заявил премьер-министр Кисида Фумио на первом заседании группы по стратегии искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект – это глобальная тема, и Япония должна взять на себя лидерство в этом году в качестве президента «Большой семёрки» крупнейших демократий в этом году», – сказал он, проявив готовность взять на себя инициативу в международных усилиях по созданию правил.

Кисида поручил группе правительственных чиновников, которые поддерживают группу, ускорить работу, чтобы результаты обсуждений были отражены в ежегодных руководящих принципах экономической и фискальной политики правительства, которые должны быть опубликованы в следующем месяце.

Восемь экспертов группы – руководители корпораций, университетские исследователи и юрист, специализирующийся на искусственном интеллекте и больших данных. Его возглавляет Мацуо Ютака, профессор аспирантуры Токийского университета.

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