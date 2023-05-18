Количество посетителей Японии восстановилось до 66% от уровня, существовавшего до пандемии

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Токио, 17 мая (Jiji Press). Число иностранных посетителей Японии в апреле восстановилось до 66,6% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до пандемии COVID-19, в условиях повышения туристического спроса в сезон цветения сакуры. Об этом сообщила Японская национальная туристическая организация.

За исключением жителей материкового Китая, которых приезжало не слишком много из-за ограничений Пекина на поездки в Японию, этот показатель достиг 83,7% от допандемического уровня.

По оценкам организации, в прошлом месяце Японию посетили 1 949 100 иностранцев, что примерно в 14 раз больше, чем годом ранее, и больше, чем в марте, когда приехало 1,81 миллиона человек.

Больше всего было посетителей из Южной Кореи (467 000 человек), за ней следуют Тайвань (291 600 человек), Соединённые Штаты (183 900 человек) и Гонконг (152 800 человек).

По сравнению с апрелем 2019 года количество посетителей из США выросло на 8%. На 22,5% также выросло количество приезжающих из Индонезии и на 14,4% – из Сингапура.

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