Лидеры G-7 договорились продвигать нормотворчество для генеративного ИИ
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Сато Ёсия
Хиросима, 19 мая (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» демократических стран с развитой экономикой договорились развивать международное нормотворчество в отношении генеративных инструментов искусственного интеллекта, таких как чат-бот ChatGPT.
Лидеры «Большой семёрки» поручили своим министрам обсудить этот вопрос в рамках так называемого «Хиросимского процесса искусственного интеллекта» и отчитаться об этом к концу этого года.
Лидеры достигли договоренности во время рабочего обеда в первый день своего трёхдневного саммита в городе Хиросима на западе Японии.
Соглашение было заключено в то время, когда растущая популярность генеративных инструментов искусственного интеллекта вызывает обеспокоенность по поводу нарушений авторских прав, нарушений конфиденциальности и распространения дезинформации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]