Суперкомпьютер Fugaku будет использоваться для создания японского генеративного ИИ
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Токио, 22 мая (Jiji Press). Группа японских и других университетов заявила, что они начнут разработку базовой технологии для генеративных инструментов искусственного интеллекта с использованием суперкомпьютера Fugaku.
В группу входят Токийский технологический институт, Fujitsu Ltd., Университет Тохоку и государственный исследовательский институт Riken.
Группа будет изучать способы обучения искусственного интеллекта на основе данных, записанных на японском языке, с целью внести свой вклад в разработку инструментов генеративного ИИ внутри страны в будущем. Ожидается, что результаты исследования будут объявлены к концу 2023 финансового года или позже.
Группа планирует использовать Fugaku, который является одним из самых быстрых компьютеров в мире и был совместно разработан Riken и Fujitsu, для ускорения внутренней разработки базовой технологии генеративного ИИ.
Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, основаны на так называемых больших языковых моделях или LLM, которые собирают и изучают огромные объёмы данных из Интернета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]