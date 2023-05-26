Пара дынь сорта юбари продана за 3,5 миллиона йен на Хоккайдо в Японии

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Саппоро, 25 мая (Jiji Press). Пара премиальных дынь сорта юбари была продана за 3,5 миллиона йен на первом аукционе этого сезона в Саппоро на Хоккайдо, что является второй самой высокой ценой за всю историю наблюдений после 5 миллионов йен в 2019 году.

Эти дыни были среди 262 дынь юбари, выставленных на аукцион Центрального оптового рынка Саппоро. Этот аукцион знаменует приход лета на Хоккайдо.

Hokuyupack Co., компания по упаковке дынь юбари в городе Юбари на Хоккайдо, которая приобрела эти дыни, планирует бесплатно раздать кусочки дыни 200 местным жителям в следующем месяце.

«Поскольку пандемия COVID-19 закончилась, я хочу, чтобы люди приезжали в Юбари и ели вкусные дыни», – с улыбкой сказал президент Hokuyupack Нода Киёмити.

Фермеры начали собирать урожай дынь Юбари 24 мая. Сельскохозяйственный кооператив Юбари планирует отгрузить 3258 тонн дынь юбари в этом сезоне и заработать около 1,9 млрд йен на продажах.

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