В Японии цена на отборные дыни из Юбари на Хоккайдо упала из-за коронавируса

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Саппоро, 25 мая (Jiji Press). Пара дынь из г. Юбари была продана на первом в этом сезоне аукционе на центральном оптовом рынке Саппоро на Хоккайдо за 120 000 йен (около 1100 долларов). В прошлом году рекордная цена составляла 5 миллионов йен (менее 50 000 долларов).

Спрос на дыни Юбари, знаменитым продуктом самой северной префектуры Японии, упал из-за того, что многие оптовые покупатели приостановили деятельность в условиях кризиса COVID-19.

На аукцион было выставлено 554 дыни Юбари. Галерея для осмотра была устроена на расстоянии от места аукциона, и количество посетителей огранили, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Первая победившая заявка была сделана поставщиком «Футами сэйка» из города Кусиро, Хоккайдо, который продаёт фрукты в универмаги.

По данным сельскохозяйственного кооператива Юбари, сбор урожая дынь начался в воскресенье. Дыни в этом году хорошо уродились, и фермеры надеются отгрузить 3800 тонн дынь для продажи на 2,1 млрд йен.

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