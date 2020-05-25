В Японии цена на отборные дыни из Юбари на Хоккайдо упала из-за коронавируса
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Саппоро, 25 мая (Jiji Press). Пара дынь из г. Юбари была продана на первом в этом сезоне аукционе на центральном оптовом рынке Саппоро на Хоккайдо за 120 000 йен (около 1100 долларов). В прошлом году рекордная цена составляла 5 миллионов йен (менее 50 000 долларов).
Спрос на дыни Юбари, знаменитым продуктом самой северной префектуры Японии, упал из-за того, что многие оптовые покупатели приостановили деятельность в условиях кризиса COVID-19.
На аукцион было выставлено 554 дыни Юбари. Галерея для осмотра была устроена на расстоянии от места аукциона, и количество посетителей огранили, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.
Первая победившая заявка была сделана поставщиком «Футами сэйка» из города Кусиро, Хоккайдо, который продаёт фрукты в универмаги.
По данным сельскохозяйственного кооператива Юбари, сбор урожая дынь начался в воскресенье. Дыни в этом году хорошо уродились, и фермеры надеются отгрузить 3800 тонн дынь для продажи на 2,1 млрд йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почему японские фрукты такие дорогие?
- Японские фрукты
- В Японии эксперты представили условия отмены режима чрезвычайного положения: менее 0,5 случаев инфекций на 100 000 человек
- Японская федерация экономических организаций призывает ввести 4-дневную рабочую неделю для борьбы с новым коронавирусом
- Японская компания рассчитывает представить вакцину от коронавируса уже в этом году
- В Японии группа исследователей изучает особенности фитотерапии в борьбе с коронавирусом