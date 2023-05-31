Сын Кисиды при увольнении не получит выходное пособие и премию

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его первый сын Сётаро, который должен быть уволен из-за неподобающего поведения, не получит выходное пособие или премию по собственному желанию.

Кисида 29 мая объявил о своём решении снять Сётаро с поста своего секретаря по политическим вопросам с 1 июня после того, как на прошлой неделе стало известно, что сын в конце года провёл вечеринку с родственниками в официальной резиденции премьер-министра.

Поскольку 1 июня является базовой датой для расчёта суммы летних премий этого года для служащих центрального правительства, в ряде сообщений в социальных сетях утверждалось, что увольнение 32-летнего Сётаро было отложено, чтобы он мог получить свою премию.

На скандальной вечеринке в конце декабря прошлого года Сётаро сфотографировался с участвующими родственниками, в том числе один снимок имитировал фотографию министров недавно сформированного кабинета, сделанную в резиденции, когда она использовалась в качестве офиса премьер-министра.

Кисида сообщил о намерении своего сына не получать выходное пособие в виде премии на заседании комитета Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, 30 мая.

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