Кисида уволил сына за вечеринку в официальной резиденции

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Токио, 29 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио принял решение уволить своего первого сына Сётаро с поста секретаря 25 мая из-за неоднозначной вечеринки по случаю окончания года в официальной резиденции премьер-министра, сообщило правительство 29 мая.

Кисида заявил журналистам, что найдёт замену Сётаро, чтобы заставить его взять на себя ответственность за ненадлежащие действия в качестве секретаря премьер-министра по политическим вопросам.

32-летний Сётаро подвергся резкой критике со стороны как правящих, так и оппозиционных законодателей за проведение вечеринки с родственниками в официальной резиденции премьер-министра в декабре прошлого года.

51-летний Ямамото Такаёси, которого Сётаро сменил на посту секретаря в октябре прошлого года, вернётся на этот пост.

Кисида сказал, что он несёт ответственность за назначение Сётаро и серьёзно относится к этому вопросу. Он также сказал: «Я хочу выполнять свои обязанности, сосредоточившись на решении ряда проблем, которые не могут ждать».

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