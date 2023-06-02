«Японский дом» в Лондоне будет работать для популяризации туристических поездок в сельские районы Японии
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Лондон, 31 мая (Jiji Press). «Japan House», государственный центр по связям с общественностью, начал поиск идей для мероприятий, посвящённых достопримечательностям сельских районов Японии.
Этот шаг призван привлечь иностранных гостей не только в крупные города, но и в сельские районы Японии после ослабления ограничений, направленных на предотвращение распространения нового коронавируса.
Japan House будет искать идеи для мероприятий, чтобы представить неизвестные местные достопримечательности в различных областях, включая искусство, ремёсла и кулинарию. Он будет принимать заявки от местных органов власти Японии, туристических ассоциаций и компаний. Japan House позволит успешным кандидатам бесплатно пользоваться его помещениями и оборудованием. По словам чиновников, даже местные органы власти с небольшим бюджетом смогут продвигать достопримечательности своих регионов с небольшой нагрузкой.
Дзинуси Дзюн, глава лондонского офиса Японской национальной туристической организации, присоединившийся к последней инициативе, сказал, что публика благосклонно отреагировала на презентацию буддийского колокола орин мастером в прошлом году. Мероприятие было организовано префектурой Тояма, расположенной в центральной Японии.
«Мы хотим предоставить подробную информацию британцам, которые проявляют большой интерес к Японии, и пригласить их в сельские районы», – сказал Дзинуси.
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