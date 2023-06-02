Полиция обыскала Kinki Nippon Tourist в связи с завышением заявленных цен за работу по вакцинации

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Осака, 1 июня (Jiji Press). Полиция Осаки провела обыск в офисах Kinki Nippon Tourist Co. по подозрению в том, что это крупное туристическое агентство завышало цены, запрашиваемые с муниципалитетов за операции, связанные с вакцинацией от COVID-19, переданные им на аутсорсинг, согласно источникам в расследовании.

По словам источников, полиция провела обыски в филиалах компании в городах Осака и Сидзуока по подозрению в мошенничестве.

2 мая Kinki Nippon Tourist заявила, что, возможно, она завысила цену для около 80 муниципалитетов на общую сумму до 1,6 миллиарда йен.

KNT-CT Holdings Co., материнская компания Kinki Nippon Tourist, заявила, что будет полностью сотрудничать со следствием.

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