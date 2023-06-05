Один человек погиб, пять пропали без вести после сильных дождей в районах Тихоокеанского побережья Японии

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Сильные дожди, обрушившиеся на побережье Тихого океана на востоке и западе Японии, привели к гибели одного человека, ещ пять человек пропали без вести.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, по состоянию на полдень 3 июня было подтверждено, что шесть человек получили серьёзные ранения, легко ранены ещё 29 человек. В общей сложности разрушены, частично повреждены или затоплены 232 дома.

Пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни в затопленном автомобиле в городе Тоёхаси, префектура Аёти, центральная Япония, 2 июня вечером. Мужчина, 61-летний работник компании, позже был признан мёртвым.

В префектуре Вакаяма на западе Японии мужчина и женщина, как полагают, были унесены наводнением реки Макуни, и местная полиция и другие лица продолжали их поиски.

74-летний мужчина, живший у разлившейся реки в городе Ивата, префектура Сидзуока, центральная Япония, пропал без вести. В городе Хамамацу преф. Сидзуока был потерян контакт с мужчиной в возрасте 30 лет, проживающим в доме, разрушенном оползнем.

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