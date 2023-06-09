В Токио открывается выставка игрушек Tokyo Toy Show 2023
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Токио, 8 июня (Jiji Press). В конференц-центре Tokyo Big Sight открылась международная выставка игрушек 2023 года, одна из крупнейших в Японии.
Выставка, которая продлится до 10 июня, впервые за четыре года примет широкую публику. Она будет открыта для публики в последние два дня, а первые два дня зарезервированы для представителей бизнеса.
На мероприятии представлено около 35 000 игрушек от около 150 японских и зарубежных компаний. Представленные товары включают давно продаваемые игрушки, созданные с помощью цифровых технологий, а также новые типы игрушек.
Bandai Co. представила «Tamagotchi Uni», последнюю из серии игр Tamagotchi, в которых игроки используют персонажей, впервые выпущенных в 1996 году.
Игра, которая выйдет на рынок в 35 странах мира в следующем месяце, станет первой игрой в этой серии, оснащённой функциями Wi-Fi, позволяющими игрокам взаимодействовать своими персонажами с другими игроками в виртуальном пространстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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