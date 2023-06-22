Количество иностранных посетителей Японии в мае достигло 68,5% от уровня до пандемии COVID

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Токио, 21 июня (Jiji Press). По оценкам, количество иностранных посетителей в Японии в мае составило 1 898 900 человек, что составляет примерно 68,5% от их количества в том же месяце 2019 года, до распространения COVID-19, сообщает Японская национальная туристическая организация.

Общее количество въехавших за май 2023 года увеличилось примерно в 13 раз по сравнению с прошлым годом.

Считается, что это увеличение отражает отмену правительством Японии мер пограничного контроля, связанных с COVID-19, в конце апреля.

Наибольшее количество посетителей в мае было из Южной Кореи (515 700 человек), за ней следуют Тайвань (303 300 человек), США (183 400 человек) и Гонконг (154 400 человек).

Посетители из материкового Китая, на долю которых до пандемии приходилось около 30% всех иностранных посетителей, составили 134 400 человек. Этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с апрелем, но составил всего 17,8% от уровня до COVID-19 из-за ограничений правительства Китая на продажу туристических пакетов в Японию.

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