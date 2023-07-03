Один человек погиб, один пропал без вести после сильных дождей на западе и юго-западе Японии

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Токио, 1 июля (Jiji Press). В некоторых регионах в западной и юго-западной части Японии с 30 июня выпало рекордное количество осадков, в результате чего к 1 июля один человек погиб, а еще один пропал без вести. Японское метеорологическое агентство предупредило жителей о возможных оползнях.

По данным местной полиции, утром 1 июля в затопленном автомобиле в городе Ямагути, столице одноимённой префектуры на западе Японии, был найден мужчина в возрасте 60 лет. Его смерть была подтверждена на месте.

Оползень снёс дом в городе Юфу в префектуре Ойта на юго-западе Японии, 70-летний житель пропал без вести.

Сильный дождь, вызванный активным сезонным дождевым фронтом, обрушился на префектуру Ямагути с поздней ночи 30 июня до раннего утра 1 июля. Агентство сообщило, что в префектуре сформировалась линейная зона осадков или полоса кучево-дождевых облаков, вызывающих особенно сильные дожди.

Разлилась река в городе Санъёнода преф. Ямагути, и власти объявили самый высокий уровень экстренной помощи в пятиуровневой системе предупреждения страны для некоторых частей города, призывая жителей немедленно позаботиться о своей безопасности.

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