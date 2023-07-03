Только 49% японских школьников снимают маски во время уроков физкультуры

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Недавний опрос показал, что 68% учащихся в Японии, от шестиклассников до старшеклассников, хотят снимать маски на уроках физкультуры, и только 49% на самом деле тренируются без масок.

Поскольку считается, что и в других случаях многие дети носят маски против своей воли, эксперт сказал: «Желательно создать среду, в которой дети могут решать, носить их или нет».

13 марта в Японии были значительно смягчены критерии ношения масок для предотвращения распространения COVID-19, и теперь каждый решает, носить ли маску как в помещении, так и на улице.

Национальный центр детского здоровья и развития провёл в апреле-мае опрос детей по всей Японии и получил ответы от 749 детей. Доля релевантных ответов составила 30%.

В ходе опроса спрашивали, хотят ли респонденты носить маски и делают ли они это в разных конкретных ситуациях.

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