Только 38% японцев знают о предвзятости значимой для пользователя информации в социальных сетях

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Только 38,1% жителей Японии знают, что в социальных сетях, как правило, публикуются мнения и информация, близкие их собственным мыслям, говорится в годовом отчёте правительства Японии.

Это число намного ниже, чем более 70% в США, Германии и Китае, говорится в Белой книге по информации и коммуникациям за 2023 год, опубликованной Министерством внутренних дел и связи.

Поставщики услуг социальных сетей используют функции рекомендаций для отображения информации, которая может заинтересовать пользователей на их смартфонах больше, чем другая информация.

Согласно Белой книге, постоянное ознакомление со схожими мнениями и информацией может усилить предубеждения и вызвать социальное разделение.

«Чтобы создать здоровое информационное пространство, необходимо приложить больше усилий со стороны различных заинтересованных сторон, – говорится в отчёте. – Также необходимо повышать грамотность тех, кто пользуется такими услугами».

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