Япония и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области полупроводников
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 июля (Jiji Press). Министр промышленности Японии Нисимура Ясутоси и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Японией и Европейским Союзом в области полупроводников.
Меморандум о взаимопонимании включает создание механизма быстрого обмена информацией для предотвращения сбоев в цепочке поставок в случае стихийных бедствий и других событий.
Полупроводники необходимы для автомобилей, электронных устройств и других товаров, и любой сбой в цепочках поставок полупроводников может серьёзно повлиять на производство этих продуктов.
Меморандум о взаимопонимании также предусматривает тесное сотрудничество Японии и ЕС в области исследований и разработок полупроводников следующего поколения и проведение регулярных встреч.
Стороны также обменяются мнениями о развитии человеческих ресурсов в области полупроводников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]