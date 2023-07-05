Япония и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области полупроводников

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Министр промышленности Японии Нисимура Ясутоси и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Японией и Европейским Союзом в области полупроводников.

Меморандум о взаимопонимании включает создание механизма быстрого обмена информацией для предотвращения сбоев в цепочке поставок в случае стихийных бедствий и других событий.

Полупроводники необходимы для автомобилей, электронных устройств и других товаров, и любой сбой в цепочках поставок полупроводников может серьёзно повлиять на производство этих продуктов.

Меморандум о взаимопонимании также предусматривает тесное сотрудничество Японии и ЕС в области исследований и разработок полупроводников следующего поколения и проведение регулярных встреч.

Стороны также обменяются мнениями о развитии человеческих ресурсов в области полупроводников.

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