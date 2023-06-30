Внутреннее производство у восьми японских автопроизводителей в мае выросло на 49%
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Токио, 29 июня (Jiji Press). Совокупный объём производства автомобилей на внутреннем рынке восемью крупными японскими производителями в мае вырос на 49% по сравнению с прошлым годом до примерно 590 000 единиц, рост наблюдается пятый месяц подряд, как показали их последние данные.
Все восемь производителей сообщили о росте производства после того, как снизилась нехватка полупроводников.
Производство выросло на 99,2% до 53 000 единиц у Nissan Motor Co. и на 61,4% до 46 000 единиц у Daihatsu Motor Co.
Совокупный мировой объём производства восьми компаний увеличился на 28% до 2,07 млн единиц.
В Toyota Motor Corp. мировое производство выросло на 33,4% до 840 000 единиц, достигнув рекордного уровня за май. Предыдущий максимум составлял 800 000 единиц, он был отмечен в 2019 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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