Внутреннее производство у восьми японских автопроизводителей в мае выросло на 49%

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Совокупный объём производства автомобилей на внутреннем рынке восемью крупными японскими производителями в мае вырос на 49% по сравнению с прошлым годом до примерно 590 000 единиц, рост наблюдается пятый месяц подряд, как показали их последние данные.

Все восемь производителей сообщили о росте производства после того, как снизилась нехватка полупроводников.

Производство выросло на 99,2% до 53 000 единиц у Nissan Motor Co. и на 61,4% до 46 000 единиц у Daihatsu Motor Co.

Совокупный мировой объём производства восьми компаний увеличился на 28% до 2,07 млн ​​единиц.

В Toyota Motor Corp. мировое производство выросло на 33,4% до 840 000 единиц, достигнув рекордного уровня за май. Предыдущий максимум составлял 800 000 единиц, он был отмечен в 2019 году.

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