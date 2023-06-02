Toyota начнет сборку электромобилей в США в 2025 году

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Нью-Йорк, 31 мая (Jiji Press). Toyota Motor Corp. сообщила, что начнёт сборку электромобилей в США в 2025 году.

Японский автопроизводитель будет производить новый трёхрядный электрический внедорожник на заводе в Кентукки с использованием литий-ионных аккумуляторов, произведенных на строящемся заводе в Северной Каролине.

Компания также заявила, что увеличит объём инвестиций в завод по производству аккумуляторов на 2,1 миллиарда долларов до 5,9 миллиарда долларов.

Эти шаги со стороны Toyota связаны с тем, что компания отстаёт от конкурентов в переходе на электромобили.

«Мы стремимся сократить выбросы углерода в максимально возможной степени и как можно скорее», – сказал в своём заявлении Огава Тед, президент и главный исполнительный директор Toyota Motor North America Inc.

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