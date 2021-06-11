Почему в Японии так медленно идёт переход на электромобили?Экономика Общество Технологии
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Токийская компания Park24 провела опрос своих клиентов – пользователей почасовых парковок и услуг по аренде или каршерингу, чтобы выяснить типы двигателей их автомобилей. Подавляющее большинство (72%) имели обычные бензиновые двигатели, за ними следуют гибридные бензиновые двигатели (17%) и высокооктановые бензиновые двигатели с 15%, в то время как электромобили составляли только 1% всех транспортных средств.
На вопрос о том, при каких условиях они бы всерьёз задумались о покупке электромобиля, 34% указали на доступность, затем 19% хотели бы больше зарядных станций, и 12% были обеспокоены запасом хода существующих электромобилей. При этом 18% заявили, что не планируют даже рассматривать покупку электромобиля.
Среди тех, кто хотел бы купить в ожидании более доступных электромобилей, самый крупный сегмент (28%) хотел бы приобрести автомобиль по цене менее 2 миллионов йен. В сочетании с теми, кто ищет электромобили стоимостью менее 1 миллиона или менее 1,5 миллиона йен, они составляют более 60% от общего числа.
Национальные и местные органы власти предлагают субсидии и налоговые льготы для поощрения использования транспортных средств без выхлопов, таких как электромобили и автомобили на топливных элементах. Однако в Японии можно купить только несколько моделей электромобилей, и цена большинства из них составляет около 4 миллионов йен, поэтому даже при максимальной сумме субсидий стоимость для покупателя во многих случаях, вероятно, будет в пределах 3 миллионов йен. Переход на электромобили считается одним из важных факторов создания общества с низким уровнем выбросов углерода, но Япония отстаёт в разработке и внедрении электромобилей, несмотря на свои прорывы в создании транспортных средств с гибридными двигателями.
Опрос пользователей услуг компаний группы Park24 проводился онлайн в феврале 2021 года, релевантные ответы получены от 6816 человек.
Фотография к заголовку: Nissan Ariya EV поступает в продажу летом 2021 года (© Jiji)
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