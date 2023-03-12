Nissan сократит затраты на производство электромобилей до уровня бензиновых автомобилей

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Йокогама, 9 марта (Jiji Press). Японская компания Nissan Motor заявила в четверг, что к 2030 году сократит затраты на производство электромобилей до того же уровня, что и на автомобили с бензиновым двигателем.

Автопроизводитель также стремится снизить затраты на производство гибридных автомобилей до уровня бензиновых уже к 2026 году.

Компания Nissan поставила перед собой цель в начале 2030-х годов выпускать все новые автомобили, которые она продаёт на основных рынках, либо с электро-, либо с гибридными двигателями.

В четверг компания Nissan представила прототипы своих силовых агрегатов “X-in-1”. Силовая установка для электромобилей будет иметь те же основные компоненты, такие как двигатель и редуктор, что используются для гибридных моделей. Это позволит снизить затраты на 30% по сравнению с 2019 годом.

«Благодаря нашим инновациям в разработке электрифицированных силовых агрегатов мы продолжим работать для клиентов и расширять поставки наших автомобилей», - говорится в заявлении старшего вице-президента Хираи Тосихиро.







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