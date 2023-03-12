Nissan сократит затраты на производство электромобилей до уровня бензиновых автомобилей
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Йокогама, 9 марта (Jiji Press). Японская компания Nissan Motor заявила в четверг, что к 2030 году сократит затраты на производство электромобилей до того же уровня, что и на автомобили с бензиновым двигателем.
Автопроизводитель также стремится снизить затраты на производство гибридных автомобилей до уровня бензиновых уже к 2026 году.
Компания Nissan поставила перед собой цель в начале 2030-х годов выпускать все новые автомобили, которые она продаёт на основных рынках, либо с электро-, либо с гибридными двигателями.
В четверг компания Nissan представила прототипы своих силовых агрегатов “X-in-1”. Силовая установка для электромобилей будет иметь те же основные компоненты, такие как двигатель и редуктор, что используются для гибридных моделей. Это позволит снизить затраты на 30% по сравнению с 2019 годом.
«Благодаря нашим инновациям в разработке электрифицированных силовых агрегатов мы продолжим работать для клиентов и расширять поставки наших автомобилей», - говорится в заявлении старшего вице-президента Хираи Тосихиро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к возвращению позиций
- Мировой переход на электромобили: могут ли стать весомой альтернативой автомобили на водороде?
- Почему в Японии так медленно идёт переход на электромобили?
- В серии Toyota Lexus к 2025 году будут доминировать электромобили
- Япония отстаёт от других стран в переходе на новые типы автомобилей
- Япония запретит продажу новых микролитражек с исключительно бензиновым двигателем
- Продажи новых автомобилей в Японии: доминируют компактные и гибридные машины
- «Уход от бензина» во второй половине 2030-х: все новые автомобили – на электрическом ходу