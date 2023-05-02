Япония выделит 158,7 млрд йен на строительство завода Honda по производству аккумуляторов
НовостиЭкономика Общество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 апреля (Jiji Press). Правительство Японии выделит субсидии в размере 158,7 млрд йен на новый завод по производству аккумуляторных батарей, который Honda Motor Co. и GS Yuasa Corp. планируют построить совместно, сообщило министерство промышленности.
В то время как Honda и GS Yuasa планируют разрабатывать и массово производить литий-ионные аккумуляторы для использования в электромобилях и домашних нужд, министерство надеется расширить производство таких аккумуляторов за счёт масштабных субсидий.
Этот шаг связан с тем, что японские производители отстают от китайских и южнокорейских конкурентов.
Министерство включило аккумуляторные батареи в перечень необходимых стратегических товаров в соответствии с законом о содействии экономической безопасности.
Субсидии для аккумуляторного завода будут предоставлены из фонда в 331,6 млрд йен, выделенного во втором дополнительном бюджете на 2022 финансовый год.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Компания Suzuki представила концепт электрического внедорожника
- Может ли популярный в Японии «малолитражный» электрокар Nissan Sakura завоевать мировой рынок?
- Мировой переход на электромобили: могут ли стать весомой альтернативой автомобили на водороде?
- Опоздание японских производителей с переходом на электромобили: задачи на пути к возвращению позиций
- Toyota представляет первую полностью электрическую модель Lexus
- Почему в Японии так медленно идёт переход на электромобили?
- В серии Toyota Lexus к 2025 году будут доминировать электромобили
- Япония отстаёт от других стран в переходе на новые типы автомобилей
- Япония запретит продажу новых микролитражек с исключительно бензиновым двигателем
- Продажи новых автомобилей в Японии: доминируют компактные и гибридные машины
- «Уход от бензина» во второй половине 2030-х: все новые автомобили – на электрическом ходу
- Япония увеличит размер субсидии на покупку электромобилей
- В Японии с середины 2030-х годов запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями
- Довести до 30% долю электромобилей в 2030 году: производителям вменяется в обязанность ускорить улучшение эффективности расходования топлива
- Японские автопроизводители стремятся разработать мобильные источники энергии на случай стихийных бедствий
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Toyota выпустит подключаемый гибрид RAV4 для Японии и США
- Toyota представляет электрическое средство передвижения, напоминающее самокат
- «Тойота»: ограничение импорта автомобилей в США приведёт к рецессии
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги
- FCEV – получат ли распространение электромобили на топливных элементах? Идеал пути к «нулевой эмиссии» и потенциал энергии водорода
- Nissan сократит затраты на производство электромобилей до уровня бензиновых автомобилей
Хонда Honda Motor Jiji Press электромобили Honda аккумулятор