Япония выделит 158,7 млрд йен на строительство завода Honda по производству аккумуляторов

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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Правительство Японии выделит субсидии в размере 158,7 млрд йен на новый завод по производству аккумуляторных батарей, который Honda Motor Co. и GS Yuasa Corp. планируют построить совместно, сообщило министерство промышленности.

В то время как Honda и GS Yuasa планируют разрабатывать и массово производить литий-ионные аккумуляторы для использования в электромобилях и домашних нужд, министерство надеется расширить производство таких аккумуляторов за счёт масштабных субсидий.

Этот шаг связан с тем, что японские производители отстают от китайских и южнокорейских конкурентов.

Министерство включило аккумуляторные батареи в перечень необходимых стратегических товаров в соответствии с законом о содействии экономической безопасности.

Субсидии для аккумуляторного завода будут предоставлены из фонда в 331,6 млрд йен, выделенного во втором дополнительном бюджете на 2022 финансовый год.

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