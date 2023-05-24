В Японии в июле вступит в силу ужесточение контроля за экспортом полупроводников

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Токио, 23 мая (Jiji Press). Министерство торговли Японии пересмотрело постановление об ужесточении экспортного контроля за производственным оборудованием для передовых полупроводников.

Обновлённое постановление министерства вступит в силу 23 июля.

Этот шаг был предпринят после того, как в октябре прошлого года Соединённые Штаты ужесточили ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий для производства полупроводников, которые могут быть перенаправлены на военные нужды.

Затем Соединённые Штаты призвали Японию, а также Нидерланды, где находятся крупные производители оборудования для производства полупроводников, предпринять аналогичные шаги.

Более строгий экспортный контроль Японии будет охватывать 23 позиции, в том числе устройства для удаления примесей, образующихся в процессе производства полупроводников, и литографическое оборудование, необходимое для производства полупроводников.

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