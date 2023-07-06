Финансовая группа SBI и тайваньская компания PSMC объединяются для строительства завода по производству микросхем в Японии

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Японская онлайн-финансовая группа SBI Holdings Inc. сообщила, что она будет работать с тайваньской корпорацией Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. для создания завода по производству микросхем в Японии, чтобы удовлетворить дальнейший рост спроса на полупроводники, в том числе на микросхемы. для электромобилей.

SBI и тайваньский полупроводниковый гигант достигли соглашения о создании совместного предприятия с равной долей инвестиций для подготовки к полупроводниковому бизнесу в Японии.

Обе компании планируют сосредоточиться на производстве полупроводников для автомобилей и промышленного оборудования. В то время как SBI будет отвечать за переговоры с японским правительством о субсидиях и сборе средств, PSMC предложит ноу-хау по производству микросхем и направит экспертов.

«При выборе площадки для завода мы будем учитывать условия электроснабжения и промышленного водоснабжения, а также поддержку местных органов власти», – заявил на пресс-конференции в Токио председатель и президент SBI Китао Ёситака.

Председатель PSMC Франк Хуан отметил в своём заявлении, что его компания в сотрудничестве с SBI «примет участие в оживлении цепочки поставок полупроводников в Японии».

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