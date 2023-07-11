Из-за вызванного дождём оползня в городе Фукуока 6 человек пропали без вести

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Фукуока, 10 июля (Jiji Press). Сильный дождь вызвал оползень в городе Курумэ на юго-западе Японии в префектуре Фукуока утром 10 ибля, в результате чего шесть человек пропали без вести.

Оползень произошел около 9:30 утра и затронул 20 человек. По данным городских властей, 14 из них спасены.

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