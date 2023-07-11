Из-за вызванного дождём оползня в городе Фукуока 6 человек пропали без вести
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Фукуока, 10 июля (Jiji Press). Сильный дождь вызвал оползень в городе Курумэ на юго-западе Японии в префектуре Фукуока утром 10 ибля, в результате чего шесть человек пропали без вести.
Оползень произошел около 9:30 утра и затронул 20 человек. По данным городских властей, 14 из них спасены.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Рекорды скорости ветра в Японии регистрируют в сентябре: рейтинг тайфунов
- Разрушительные тайфуны в Японии: сила стихии, которой нельзя пренебрегать
- Тайфуны в Японии: чаще в августе, больше разрушений в сентябре
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий