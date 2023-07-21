Префектура Яманаси вводит минимальный трёхмесячный отпуск по уходу за ребёнком для мужчин

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Кофу, префектура Яманаси, 20 июля (Jiji Press). Губернатор Яманаси Нагасаки Котаро заявил, что эта префектура к западу от Токио в августе введёт минимальный трёхмесячный отпуск по уходу за ребенком для отцов.

По словам представителей префектуры, Яманаси станет первым местным правительством в Японии, принявшим такую ​​меру.

Префектура намерена повысить коэффициент использования отцовского отпуска среди своих сотрудников-мужчин до 100% в 2024 финансовом году.

Начальство сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребёнком на три месяца и более, получит дополнительные баллы при оценке персонала.

«Демонстрируя приверженность правительства префектуры и привлекая муниципалитеты и компании префектуры (к этой инициативе), мы стремимся построить общество, в котором отцовский отпуск по уходу за ребёнком воспринимается как должное», – заявил Нагасаки на пресс-конференции.

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