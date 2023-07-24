Правительство Японии поможет пожилым людям и инвалидам снимать жильё
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Токио, 23 июля (Jiji Press). Японское правительство планирует помочь пожилым людям, инвалидам и другим людям арендовать жильё, создав среду, позволяющую арендодателям проще сдавать им недвижимость в аренду.
Бывают случаи, когда арендодатели отказываются сдавать недвижимость таким людям, опасаясь, что они могут не уплатить арендную плату, умереть в одиночестве или вызвать проблемы с соседями.
В ответ на эти опасения правительство усилит жизнеобеспечение этих людей, например, поможет им найти работу и получить доступ к социальным услугам.
Для обсуждения конкретных мер поддержки в этом месяце министерство земельных ресурсов, министерство благосостояния и министерство юстиции создали экспертную группу. К осени она подготовит промежуточный отчёт.
В соответствии с существующей системой администрации префектур назначают некоммерческие группы и корпорации социального обеспечения в качестве органов жилищной поддержки для предоставления консультационных услуг людям, испытывающим трудности с арендой жилья, в том числе домохозяйствам с одним родителем и лицам, освобождённым из тюрьмы, гарантируют их долги по квартплате и контролируют их после того, как они въедут.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]