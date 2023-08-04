Спустя 12 лет после Великого восточно-японского землетрясения были установлены личности погибших, и три тела были возвращены их семьям

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Рикузентаката, префектура Иватэ, 3 августа (Jiji Press) - Три тела, найденные в префектуре Иватэ (северо-восток Японии) в 2011 г., были опознаны как местные жители, пропавшие без вести во время Великого восточно-японского землетрясения 11 марта того года, сообщила полиция префектуры.

Родственники, получившие тела из полиции спустя 12 лет после катастрофы, выразили облегчение и радость.

Как сообщила в среду полиция Иватэ, тела были опознаны как Ямада Йосико, 83 года, из города Рикузентаката, Сано Кинэ, 84 года, жительница города Оцути, и Киносита Такэси, 74 года, из города Ямада.

Части их тел были обнаружены в море или на суше в период с марта 2011 года по август того же года. Их личности были установлены в июне этого года в результате анализа митохондриальной ДНК. Тела были переданы родственникам во вторник.

Племянник Ямады, 68-летний Макото, сказал журналистам в Рикузентакате: «Я думал, что тело (тети) не будет обнаружено. Хорошо, что ее тело не унесло (в море)». 74-летняя племянница Ямады, Таэко, сказала, что она сказала тете: «С возвращением. Наконец-то ты добралась до дома».

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