[Видео] Утро через 10 лет после катастрофы: город Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ

Видео Общество Стихийные бедствия

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Город Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ встречает утро через 10 лет после Великого восточно-японского землетрясения, 11 марта 2021 г.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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