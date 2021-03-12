[Видео] Утро через 10 лет после катастрофы: город Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ
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Город Рикудзэн-Таката в префектуре Иватэ встречает утро через 10 лет после Великого восточно-японского землетрясения, 11 марта 2021 г.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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