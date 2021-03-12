Император и императрица Японии впервые после вступления на трон приняли участие в церемонии поминовения жертв землетрясения 2011 года

Новости

Токио, 11 марта (Jiji Press). Японский император Нарухито, взошедший на престол в мае 2019 года, и императрица Масако впервые после вступления на трон посетили организованную правительством церемонию поминовения жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.

На церемонии, состоявшейся в Национальном театре в районе Тиёда в Токио, император и императрица склонили головы перед алтарём для жертв катастрофы и почтили их минутой молчания в 14:46 – время, когда ровно 10 лет назад землетрясение магнитудой 9,0 нанесло огромный ущерб, в основном в регионе Тохоку, расположенном на северо-востоке Японии.

Император Нарухито в своей речи сказал: «Я считаю очень важным, чтобы мы все сохраняли единство и всегда имели волю стоять на стороне страдающих людей, чтобы прогрессирующее восстановление неуклонно приносило плоды... чтобы помочь всем вернуться к мирной жизни в кратчайшие сроки».

«Я вместе с императрицей хочу и в дальнейшем прислушиваться к голосам тех, кто живет в пострадавших регионах, и оставаться рядом с ними», – добавил он.

Проведенная впервые за два года церемония стала последним таким мероприятием в память о трагедии, финансируемым из государственного бюджета. В прошлом году церемония была отменена из-за вспышки коронавируса нового типа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме