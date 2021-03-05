Император и императрица Японии пообщались с жителями регионов, пострадавших от Великого восточно-японского землетрясения 2011 года

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако побеседовали онлайн с жителями префектуры Иватэ, одной из трёх северо-восточных префектур, серьёзно пострадавших в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Позже императорская чета планирует провести аналогичные онлайн-беседы с жителями префектур Мияги и Фукусима.

Император Нарухито выразил сочувствие Ито Такаси, 67-летнему жителю Рикудзэнтаката в префектуре Иватэ, младший брат которого погиб во время катастрофы.

Императрица Масако поговорила с Асанумой Микико, 57-летней жительницей Рикудзэнтаката, которая потеряла своего старшего сына в результате бедствия. Асанума участвует в мероприятиях по передаче опыта катастрофы через иллюстрированные книги. Императрица сказала Асануме о своем желании почитать эти книги.

Кикути Нодока, 25-летняя жительница Камаиси в Иватэ, эвакуировалась на возвышенность после стихийного бедствия, она тогда училась в третьем классе средней школы.

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