Высокие продажи игр «Легенда о Зельде» и «Супер Марио» принесли рекордную чистую прибыль Nintendo
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Киото, 3 августа (Jiji Press)--Японский производитель игр Nintendo Co. сообщил 4 августа, что его чистая прибыль в апреле-июне выросла на 52,1 % по сравнению с предыдущим годом и составила рекордные 181 млрд. йен.
Такой результат был достигнут благодаря высоким продажам последней игры серии Nintendo «Легенда о Зельде: Слёзы Королевства» и других хитовых игр, включая серию «Супер Марио», а также ослаблению курса йены.
Продажи игровой консоли Nintendo Switch выросли на 13,9 % до 3,91 млн единиц, чему способствовала популярность игры «Легенда о Зельде: Слёзы Королевства», вышедшей в мае.
По словам представителей компании, после устранения дефицита полупроводников Nintendo увеличивает объемы производства консоли Switch, чтобы подготовиться к сезону покупок в конце года.
Кроме того, компания получила синергетический эффект от вышедшего в апреле фильма «Братья Супер Марио», что способствовало росту продаж сопутствующих продуктов, включая игру «Mario Kart 8 Deluxe» для консоли Switch.
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