Nintendo повысит шкалу оплаты труда на 10%
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Киото, 8 февраля (Jiji Press). Nintendo Co. заявила, что при пересмотре заработной платы в апреле она осуществит повышение шкалы заработной платы на 10% для всех сотрудников, включая контрактников и работников, занятых неполный рабочий день.
Nintendo также повысит начальную заработную плату для сотрудников, которые присоединятся к японской компании по производству видеоигр в апреле или позже, на 10 процентов.
Повышение заработной платы призвано помочь сотрудникам компании справиться с растущими ценами, сохранив при этом качество человеческих ресурсов, заявил президент Фурукава Сюнтаро на пресс-конференции 7 февраля.
«Растущие цены увеличивают финансовое бремя для наших рабочих, – сказал он. – Необходимо приобрести выдающиеся человеческие ресурсы для повышения нашей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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