Nintendo повысит шкалу оплаты труда на 10%

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Киото, 8 февраля (Jiji Press). Nintendo Co. заявила, что при пересмотре заработной платы в апреле она осуществит повышение шкалы заработной платы на 10% для всех сотрудников, включая контрактников и работников, занятых неполный рабочий день.

Nintendo также повысит начальную заработную плату для сотрудников, которые присоединятся к японской компании по производству видеоигр в апреле или позже, на 10 процентов.

Повышение заработной платы призвано помочь сотрудникам компании справиться с растущими ценами, сохранив при этом качество человеческих ресурсов, заявил президент Фурукава Сюнтаро на пресс-конференции 7 февраля.

«Растущие цены увеличивают финансовое бремя для наших рабочих, – сказал он. – Необходимо приобрести выдающиеся человеческие ресурсы для повышения нашей конкурентоспособности в долгосрочной перспективе».

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