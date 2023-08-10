[Видео] В префектуре Акита провели шествие с крупнейшим фонарём в Японии

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Приуроченное к празднику Танабата мероприятие «Замок в небе, который никогда не спит» 2 августа прошло в городе Носиро, префектура Акита. Его начали проводить в 2013 году, то есть сейчас оно происходит в одиннадцатый раз. В шествии по центру города можно увидеть четыре красочных фонаря, в том числе «Тикасуэ» (высота 24,1 м) в форме замка, который считается самым высоким в Японии, и «Кароку» (высотой 17,6 м), восстановленный на основе записей периода Мэйдзи. Мероприятие проводилось до 3 августа. [Видеоцентр Jiji Press]

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