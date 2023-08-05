Министр юстиции объявил о специальном разрешении для детей-иностранцев на проживание

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Токио, 4 августа (Jiji Press) - Министр юстиции Сайто Кен объявил, что японское правительство планирует предоставить специальное разрешение на проживание иностранным детям, которые родились и выросли в Японии, но не имеют статуса резидента.

Под этим разрешением дети смогут оставаться в Японии при соблюдении определенных условий, например, если в их семье нет лиц, совершивших серьезные преступления.

Предполагается, что такое разрешение получат не менее 70 процентов из приблизительно 200 иностранных детей без статуса резидента, а также 80 процентов иностранных детей школьного возраста.

Под этот план подпадают дети иностранцев, родившиеся в Японии до вступления в силу пересмотренного закона об иммиграционном контроле и признании беженцев, принятого в июне этого года, которые получают образование в начальной, средней или старшей школе в Японии и желают остаться жить в стране.

Такое разрешение также будет выдаваться семьям таких детей. Как временную меру поддержки, правительство также рассматривает возможность предоставления статуса резидента соответствующим детям и их семьям одновременно.







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